Два велосипедиста отправились на встречу друг другу из двух сел , одному надо1 час чтобы доехать до села,а другому 1,5 часа.Через сколько минут они встретятся
Алгебра
Два велосипедиста отправились на встречу друг другу из двух сел , одному надо1 час чтобы доехать до села,а другому 1,5 часа.Через сколько минут они встретятся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы,так: 1)1,5-1=0,5 2)0,5=30мин. Ответ:через 30мин. встретятся велосепедисты.
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