Два велосипедиста отправились на встречу друг другу из двух сел , одному надо1 час чтобы доехать до села,а другому 1,5 часа.Через сколько минут они встретятся

Алгебра

Два велосипедиста отправились на встречу друг другу из двух сел , одному надо1 час чтобы доехать до села,а другому 1,5 часа.Через сколько минут они встретятся

Автор: Гость