Определите старший разряд суммы, разности, произведения и частного чисел: 28640 м 5728. И еще двигаясь против течения реки, за 3 часа катер прошел 60 км. Определите собственную скорость катера, если скорость течения - 2км/ч.

Математика

Определите старший разряд суммы, разности, произведения и частного чисел: 28640 м 5728. И еще двигаясь против течения реки, за 3 часа катер прошел 60 км. Определите собственную скорость катера, если скорость течения - 2км/ч.

Автор: Гость