Определите старший разряд суммы, разности, произведения и частного чисел: 28640 м 5728. И еще двигаясь против течения реки, за 3 часа катер прошел 60 км. Определите собственную скорость катера, если скорость течения - 2км/ч.
Математика
Определите старший разряд суммы, разности, произведения и частного чисел: 28640 м 5728. И еще двигаясь против течения реки, за 3 часа катер прошел 60 км. Определите собственную скорость катера, если скорость течения - 2км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28640+5728=34368 - пятиразрядное число 28640-5728= 22912 - пятиразрядное число 28640*5728=164049920 - девятиразрядное число 28640/5728= 5 - одноразрядное число (единицы)
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