Два велосипедиста выехали навстречу друг другу при одной и той же дороге соединяющей две деревни. Одному на все расстояние от одной деревни до другой требуется 1 час а другому полчаса. Через сколько минут они встретятся?

Математика
Два велосипедиста выехали навстречу друг другу при одной и той же дороге соединяющей две деревни. Одному на все расстояние от одной деревни до другой требуется 1 час а другому полчаса. Через сколько минут они встретятся?
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Автор: Гость
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Гость:
Я думаю через пол часа
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