Два велосипедиста выехали навстречу друг другу при одной и той же дороге соединяющей две деревни. Одному на все расстояние от одной деревни до другой требуется 1 час а другому полчаса. Через сколько минут они встретятся?

Математика

Два велосипедиста выехали навстречу друг другу при одной и той же дороге соединяющей две деревни. Одному на все расстояние от одной деревни до другой требуется 1 час а другому полчаса. Через сколько минут они встретятся?

Автор: Гость