Два вертолета вылетели одновременно из одного пункта в противоположных направле??иях через 4 часа расстояние между ними было 1240 километров на сколько скорость 2 вертолета больше скорости первого если первый вертолет пролетел ...

Математика

Два вертолета вылетели одновременно из одного пункта в противоположных направле??иях через 4 часа расстояние между ними было 1240 километров на сколько скорость 2 вертолета больше скорости первого если первый вертолет пролетел 600 километров все

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