Два вертолета вылетели одновременно из одного пункта в противоположных направле??иях через 4 часа расстояние между ними было 1240 километров на сколько скорость 2 вертолета больше скорости первого если первый вертолет пролетел ...
Математика
Два вертолета вылетели одновременно из одного пункта в противоположных направле??иях через 4 часа расстояние между ними было 1240 километров на сколько скорость 2 вертолета больше скорости первого если первый вертолет пролетел 600 километров все
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600 км:4 час=150 км/час (скорость первого) (V=S:t) 1240 км-600 км=640 км (пролетел второй) 640 км:4 час=160 км/час (скорость второго) 160 км/час-150 км/час=10 км/час Ответ: скорость второго вертолета на 10 км/час больше скорости первого
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