Антоний Левенгук мог увидеть в свой микроскоп
Биология
Антоний Левенгук мог увидеть в свой микроскоп
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
микроскоп Левенгука позволял увидеть только клетки животных и растительных тканей, и – в лучшем случае - очень крупных обитателей микромира, амеб и инфузорий, некоторые
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