Турист на автобусе проехал 40 км что 5 раз больше того пути который он прошел пешкомм какой общий путь проделал турист
Математика
Турист на автобусе проехал 40 км что 5 раз больше того пути который он прошел пешкомм какой общий путь проделал турист
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
турист на автобусе проехал 40 км что 5 раз больше того пути который он прошел пешкомм какой общий путь проделал турис
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