Турист на автобусе проехал 40 км что 5 раз больше того пути который он прошел пешкомм какой общий путь проделал турист

Математика
Турист на автобусе проехал 40 км что 5 раз больше того пути который он прошел пешкомм какой общий путь проделал турист
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
турист на автобусе проехал 40 км что 5 раз больше того пути который он прошел пешкомм какой общий путь проделал турис
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выполните морфологический разбор слова падали
Ответить
Русский язык
Тема наречие, надо к этим словам написать глагол и вопрос например: гуляет(где?) зд??сь, слова такие: сегодня, утром, вдалеке, везде, тут, сверху, ...
Ответить
Литература
Образ Тараса Бульбы, помагите пожалуйста.
Ответить
Математика
6 4/9 - (1 7/24 + 4 4/9)
Ответить
Математика
Запишіть усі трицифрові числа,утворені за допомогою цифр 1, 3, 5 у порядку зростання
Ответить