Турист на автобусе проехал 40 км что 5 раз больше того пути который он прошел пешкомм какой общий путь проделал турист

Математика

Турист на автобусе проехал 40 км что 5 раз больше того пути который он прошел пешкомм какой общий путь проделал турист

Автор: Гость