Тема наречие, надо к этим словам написать глагол и вопрос например: гуляет(где?) зд??сь, слова такие: сегодня, утром, вдалеке, везде, тут, сверху, направо, рано, вниз, домой, летом, сзади, вверху, сейчас, повсюду, там, вблизи,...

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Тема наречие, надо к этим словам написать глагол и вопрос например: гуляет(где?) зд??сь, слова такие: сегодня, утром, вдалеке, везде, тут, сверху, направо, рано, вниз, домой, летом, сзади, вверху, сейчас, повсюду, там, вблизи, вчера, налево, издалека, теперь. Умоляю помогите

Автор: Гость