Тема наречие, надо к этим словам написать глагол и вопрос например: гуляет(где?) зд??сь, слова такие: сегодня, утром, вдалеке, везде, тут, сверху, направо, рано, вниз, домой, летом, сзади, вверху, сейчас, повсюду, там, вблизи,...

Русский язык
Тема наречие, надо к этим словам написать глагол и вопрос например: гуляет(где?) зд??сь, слова такие: сегодня, утром, вдалеке, везде, тут, сверху, направо, рано, вниз, домой, летом, сзади, вверху, сейчас, повсюду, там, вблизи, вчера, налево, издалека, теперь. Умоляю помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пошла сегодня, проснулась утром. Сидит вдалеке. Гуляет везде. Пасадили тут. Весит сверху. Идет направо. Встала рано. Падает вниз. Бежит домой. Горит летом. Носится сзади. Топорщится вверху. Пишет сейчас. Растет повсюду. Живет там. Видно вблизи. Праздновали вчера. Шагает налево. Везет издалека. Носит теперь.
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