Образ Тараса Бульбы, помагите пожалуйста.

Литература
Образ Тараса Бульбы, помагите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тарас Бульба – это центральный персонаж повести Н.В. Гоголя. Этот человек настоящий воин, истинный казак. И характер его был соответствующим. Вот что говорит о его характере Н.В. Гоголь: «Тарас был один из числа корен-ных, старых полковников: весь был создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. Неугомонный вечно, он считал себя законным защитником православия
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