Выполните морфологический разбор слова падали
Русский язык
Выполните морфологический разбор слова падали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Капли (что делали?) -падали-глагол. Н. ф. -падать. 2.Морф. пр. : пост. : несов. в. , неперех. , невозвр. , 1 спряж. ; непост. : в изъявит. накл. , в прош. вр. , в 3 лице, во мн. ч. 3.Сказуемое.
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