Выполните морфологический разбор слова падали

Гость: Гость:

1.Капли (что делали?) -падали-глагол. Н. ф. -падать. 2.Морф. пр. : пост. : несов. в. , неперех. , невозвр. , 1 спряж. ; непост. : в изъявит. накл. , в прош. вр. , в 3 лице, во мн. ч. 3.Сказуемое.