ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА АНГЛИЙСКИЙ, НО БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА!!! Я живу в городе Саратов. Это большой город. Мой город - очень красивый. Здесь много музеев, театров, кафе, магазинов, исторических улиц. Одна из таких улиц называется...

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ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА АНГЛИЙСКИЙ, НО БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА!!! Я живу в городе Саратов. Это большой город. Мой город - очень красивый. Здесь много музеев, театров, кафе, магазинов, исторических улиц. Одна из таких улиц называется Карла Маркса. Раньше её хозяевами были купцы.

Автор: Гость