ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА АНГЛИЙСКИЙ, НО БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА!!! Я живу в городе Саратов. Это большой город. Мой город - очень красивый. Здесь много музеев, театров, кафе, магазинов, исторических улиц. Одна из таких улиц называется...
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ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА АНГЛИЙСКИЙ, НО БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА!!! Я живу в городе Саратов. Это большой город. Мой город - очень красивый. Здесь много музеев, театров, кафе, магазинов, исторических улиц. Одна из таких улиц называется Карла Маркса. Раньше её хозяевами были купцы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I live in the city of Saratov. It is a big city. My town is very beautiful. There are a lot of museums, theaters, cafes, shops and historic streets. One of these streets is called Karl Marx. Previously, her hosts were merchants.
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