Два воробья с разных сторон полетели к кормушке и через 10 секунд одновременно сел?? на неё их скорость 25м\с и 30м\с сколько метров было между воробьями?
Математика
Два воробья с разных сторон полетели к кормушке и через 10 секунд одновременно сел?? на неё их скорость 25м\с и 30м\с сколько метров было между воробьями?
Ответ(ы):
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