Два воробья с разных сторон полетели к кормушке и через 10 секунд одновременно сел?? на неё их скорость 25м\с и 30м\с сколько метров было между воробьями?

Математика

Два воробья с разных сторон полетели к кормушке и через 10 секунд одновременно сел?? на неё их скорость 25м\с и 30м\с сколько метров было между воробьями?

Автор: Гость