Требуется начертить план прямоугольника участка земли 28,5 м длиной и 22,4 м шириной ??ак , чтобы длина на плане была равна 5,7 см . какова должна быть ширина участка на плане
Математика
Требуется начертить план прямоугольника участка земли 28,5 м длиной и 22,4 м шириной ??ак , чтобы длина на плане была равна 5,7 см . какова должна быть ширина участка на плане
Ответ(ы):
Гость:
11,2 см, потому что 28,5:5,7=5 =>22,4*5=112
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