Решите пожалуйста задачу!!! Саша вышел на лыжную тренеровку в 8 часов утра.Через 15 минут выбежал пёс Шарик . через сколько минут Шарик догонит Сашу если он бежит 310м/мин , а Саша 260м/мин

Математика

Решите пожалуйста задачу!!! Саша вышел на лыжную тренеровку в 8 часов утра.Через 15 минут выбежал пёс Шарик . через сколько минут Шарик догонит Сашу если он бежит 310м/мин , а Саша 260м/мин

Автор: Гость