Решите пожалуйста задачу!!! Саша вышел на лыжную тренеровку в 8 часов утра.Через 15 минут выбежал пёс Шарик . через сколько минут Шарик догонит Сашу если он бежит 310м/мин , а Саша 260м/мин
Математика
Решите пожалуйста задачу!!! Саша вышел на лыжную тренеровку в 8 часов утра.Через 15 минут выбежал пёс Шарик . через сколько минут Шарик догонит Сашу если он бежит 310м/мин , а Саша 260м/мин
Ответ(ы):
Гость:
1) 310-260=50 2)260*15=3900 3)3900:50=390:5=78 Ответ: через 1 час 18 мин.(78 мин.)
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