Назовите следующие соли: NaCl, Al(NO3)3,K3PO4, Na2SO4, Na2S,Na2SO3, FeSO4, AgNO3, Fe2(SO4)3, NA2CO3, NaHCO3.
Химия
Назовите следующие соли: NaCl, Al(NO3)3,K3PO4, Na2SO4, Na2S,Na2SO3, FeSO4, AgNO3, Fe2(SO4)3, NA2CO3, NaHCO3.
Ответ(ы):
Гость:
Хлорид натрия, нитрат алюминия, ортофосфат калия, сульфат натрия, сульфид натрия, сульфит натрия, сульфат железа, нитрат серебра, сульфат железа(III), карбонат натрия,гидрокарбонат натрия.
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