Два хлопчика стоять оличам один до одного на відстані 60 кроків .Яка відстань буде ??іж ними, якщо кожний зробить назустріч іншому по 25 кроків?

Математика
Два хлопчика стоять оличам один до одного на відстані 60 кроків .Яка відстань буде ??іж ними, якщо кожний зробить назустріч іншому по 25 кроків?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60-(25*2)=10(ш)по действиям 25*2=50(ш)-прошли мальчики.60-50=10(ш)встречное движение формула s-v(сближ)*t или s-(v(1 обьект)*v2)*t

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