Сколько звезд Героя было у Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина??? Помогите пожалуйста:)

История

Сколько звезд Героя было у Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина??? Помогите пожалуйста:)

Автор: Гость