Сколько звезд Героя было у Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина??? Помогите пожалуйста:)

История
Сколько звезд Героя было у Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина??? Помогите пожалуйста:)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
у него была одна звезда
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