1.Раздели эти слова на две группы. быки, коза,тигры, куры, сова, мышка. 2.Теперь раздели животных, обозначенных этими словами, на две группы.
Другие предметы
1.Раздели эти слова на две группы. быки, коза,тигры, куры, сова, мышка. 2.Теперь раздели животных, обозначенных этими словами, на две группы.
Ответ(ы):
Гость:
1 группа - быки, коза, куры (домашние животные) 2 группа - тигры,сова, мышка (дикие) так что ли?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставь пропущеные буквы объясни письмено 1) Не шумят мои игру_ки, Тихо в комнате пу??той. А по маминой подушк_ Луч кр_дётся з_л_той 2) Одна в глуши...
Математика
От одной пристани одновременно в противоположном направлениях отплыли 2 катера . ??ерез 3 часа расстояние между ними стало ровно 168 км . Найди ско...