1.Раздели эти слова на две группы. быки, коза,тигры, куры, сова, мышка. 2.Теперь раздели животных, обозначенных этими словами, на две группы.

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1.Раздели эти слова на две группы. быки, коза,тигры, куры, сова, мышка. 2.Теперь раздели животных, обозначенных этими словами, на две группы.

Автор: Гость