Какое имя дал Жан-Жак руссо статуе,в которую влюбился ...
Литература
Какое имя дал Жан-Жак руссо статуе,в которую влюбился ...
Ответ(ы):
Гость:
он дал ей имя Галатея
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