Периметр треугольника 12см . Это на 12см меньше чем периметр квадрата . какова длина стороны квадрата?
Математика
Периметр треугольника 12см . Это на 12см меньше чем периметр квадрата . какова длина стороны квадрата?
Ответ(ы):
Гость:
1) 12+12=24(cм)-Периметр квадрата2) 24:4=6(см)-длина стороны квадратаОтвет:6 сантиметров
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