7. Формула высшего оксида соответствует номеру элемента R2O5 : А) 15; B) 11; С) 14; D) 34.
Химия
7. Формула высшего оксида соответствует номеру элемента R2O5 : А) 15; B) 11; С) 14; D) 34.
Ответ(ы):
Гость:
С)14.Вот правильный ответ.
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