просклоняй существительные озера электродвигатели электростанции выдели окончания

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И озера. Электродвигатели. Электростанций Р озер. Электродвигателя. Электростанций Д озерам. Электродвигателям. Электростанциям В озера. Электродвигатели. Электростанции Т озерами. Электродвигателями. Электростанциями П о озерах. О электродвигателях. О электростанциях