Из огнедышащего пекла летнеговолжского полдня )текст дайте

Русский язык
Из огнедышащего пекла летнеговолжского полдня )текст дайте
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из огнедышащего пекла летнего волжского полдня идет на нас вереница опалённых зноем, измождённых, оборванныхлюдей,которые тянут против течения тяжело груженную баржу по раскаленному песку
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