Помогите пожалуйста с заданием 7 кл. запишите в виде ввражения : а) произведение разности а и b и их суммы ; б) сумму квадратов а и b; в) квадрат суммы а и b ; г) разность квадратов b и c ; д) куб разности b и с; е) сум...

Алгебра

Помогите пожалуйста с заданием 7 кл. запишите в виде ввражения : а) произведение разности а и b и их суммы ; б) сумму квадратов а и b; в) квадрат суммы а и b ; г) разность квадратов b и c ; д) куб разности b и с; е) сумму кубов b и с .

Автор: Гость