пожалуйста подскажите тема глаголы 2 класс-что такое распространите предложения- 1.жаворонки звенят 2.клёсты скрипят

Русский язык
пожалуйста подскажите тема глаголы 2 класс-что такое распространите предложения- 1.жаворонки звенят 2.клёсты скрипят
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