Определите массу оксида фосфора (рим.5) образуещегося в результате сжигания фосфо??а 46,5г. Помогите плиз,срочно на контрольной сижу! 20 баллов!
Химия
Определите массу оксида фосфора (рим.5) образуещегося в результате сжигания фосфо??а 46,5г. Помогите плиз,срочно на контрольной сижу! 20 баллов!
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