От одной пристани одновременно в противоположном направлениях отплыли 2 катера . ??ерез 3 часа расстояние между ними стало ровно 168 км . Найди скорость второго катера , если известно , что скорость первого катера состовляет 25...

Математика
От одной пристани одновременно в противоположном направлениях отплыли 2 катера . ??ерез 3 часа расстояние между ними стало ровно 168 км . Найди скорость второго катера , если известно , что скорость первого катера состовляет 25 км/ч
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