Как Карандаш и Самоделкин впервые переместились из магазина игрушек на улицу?
Литература
Как Карандаш и Самоделкин впервые переместились из магазина игрушек на улицу?
Ответ(ы):
Гость:
В коробке из картона
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