Вставь пропущеные буквы объясни письмено 1) Не шумят мои игру_ки, Тихо в комнате пу??той. А по маминой подушк_ Луч кр_дётся з_л_той 2) Одна в глуши лесов сосновых д_вно-д_вно ты ждёш меня 3) В чужбин_ свято наблюдаю родной обыч...

Русский язык

Вставь пропущеные буквы объясни письмено 1) Не шумят мои игру_ки, Тихо в комнате пу??той. А по маминой подушк_ Луч кр_дётся з_л_той 2) Одна в глуши лесов сосновых д_вно-д_вно ты ждёш меня 3) В чужбин_ свято наблюдаю родной обычай ст_рины На волю птичку выпускаю при светлом праз_нике весны Обведи слова в переносном значение

Автор: Гость