Вставь пропущеные буквы объясни письмено 1) Не шумят мои игру_ки, Тихо в комнате пу??той. А по маминой подушк_ Луч кр_дётся з_л_той 2) Одна в глуши лесов сосновых д_вно-д_вно ты ждёш меня 3) В чужбин_ свято наблюдаю родной обыч...
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Вставь пропущеные буквы объясни письмено 1) Не шумят мои игру_ки, Тихо в комнате пу??той. А по маминой подушк_ Луч кр_дётся з_л_той 2) Одна в глуши лесов сосновых д_вно-д_вно ты ждёш меня 3) В чужбин_ свято наблюдаю родной обычай ст_рины На волю птичку выпускаю при светлом праз_нике весны Обведи слова в переносном значение
Ответ(ы):
Гость:
Не шумят мои игрушки. Тихо в комнате пустой. А по маминой подушке Луч крадётся золотой. Одна в глуши лесов сосновых давно-давно ты ждёшь меня. В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны.
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