Решите пожалуйста задачу три бригады строителей должны построить 2 одинаковых дома.На строительство одного домапервой бригаде потребуется 9 недель,второц бригаде -в 1 1/3раза больше времени , а третей бригаде -в 2 раза больше...
Математика
Решите пожалуйста задачу три бригады строителей должны построить 2 одинаковых дома.На строительство одного домапервой бригаде потребуется 9 недель,второц бригаде -в 1 1/3раза больше времени , а третей бригаде -в 2 раза больше времени ,чем первой.За сколько недель три бригады построят два дома , работая совместно.
Ответ(ы):
Гость:
Вторая бригада на строительство дома затратит 9*(4/3)=12 недель Третья бригада на строительство дома затратит 9*2=18 недель Первая бригада за неделю строит 1/9 дома Вторая бригада за неделю строит 1/12 дома Третья бригада за неделю строит 1/18 дома Вместе три бригады за неделю строят 1/9+1/12+1/18=9/36=1/4 дома Три бригады построят 1 дом за 4 недели, а два дома за 2*4=8 недель
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