Решите пожалуйста задачу три бригады строителей должны построить 2 одинаковых дома.На строительство одного домапервой бригаде потребуется 9 недель,второц бригаде -в 1 1/3раза больше времени , а третей бригаде -в 2 раза больше...

Математика

Решите пожалуйста задачу три бригады строителей должны построить 2 одинаковых дома.На строительство одного домапервой бригаде потребуется 9 недель,второц бригаде -в 1 1/3раза больше времени , а третей бригаде -в 2 раза больше времени ,чем первой.За сколько недель три бригады построят два дома , работая совместно.

Автор: Гость