Музыка, 15б Приведите примеры НЕ программной музыки!

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Музыка, 15б Приведите примеры НЕ программной музыки!
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