К отряду Китообразные относится. А)Нерпа колчатая в)Тюлень серый с)тюлень обык??овенный д) Клюворыл
Биология
К отряду Китообразные относится. А)Нерпа колчатая в)Тюлень серый с)тюлень обык??овенный д) Клюворыл
Ответ(ы):
Гость:
Клюворыл (Отряд - Китообразные; подотряд - Зубатые; семейство - Клюворылы)
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