Решить пример с устным объяснением 75:25=3
Математика
Решить пример с устным объяснением 75:25=3
Ответ(ы):
Гость:
75:25=3 семдесят пять делим на двадцать пять ровно три путём подбора 2 мало ,3 75-25-25-25=мы трижды вичитали из 75 (25) значит ответ будет=3
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