Помогите составить условие к задаче На спортивных занятиях учащихся построили в 4 ряда, по 10 учеников в каждом ряду. Сколько всего учеников было в этих средах?
Математика
Помогите составить условие к задаче На спортивных занятиях учащихся построили в 4 ряда, по 10 учеников в каждом ряду. Сколько всего учеников было в этих средах?
Ответ(ы):
Гость:
4*10=4 вот такие пироги
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