Помогите составить условие к задаче На спортивных занятиях учащихся построили в 4 ряда, по 10 учеников в каждом ряду. Сколько всего учеников было в этих средах?

Математика

Помогите составить условие к задаче На спортивных занятиях учащихся построили в 4 ряда, по 10 учеников в каждом ряду. Сколько всего учеников было в этих средах?

Автор: Гость