Две лошади начали пить воду из одного бака доверху наполненого водой.Гнедая лошадь выпила половину трети четвертиполовины бака а вороная четверть половины трети половины бака.Какая лошадь выпила больше воды

Алгебра

Две лошади начали пить воду из одного бака доверху наполненого водой.Гнедая лошадь выпила половину трети четвертиполовины бака а вороная четверть половины трети половины бака.Какая лошадь выпила больше воды

Автор: Гость