Две лошади начали пить воду из одного бака доверху наполненого водой.Гнедая лошадь выпила половину трети четвертиполовины бака а вороная четверть половины трети половины бака.Какая лошадь выпила больше воды
Алгебра
Две лошади начали пить воду из одного бака доверху наполненого водой.Гнедая лошадь выпила половину трети четвертиполовины бака а вороная четверть половины трети половины бака.Какая лошадь выпила больше воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2*3/4*1/2=3/12*1/2=3/24=1/8=0,125-1 лошадь 1/2*1/3*1/2*1/4=1/12*1/4=1/48 1/48< 1/8 1/48 <6/48
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