Две окружности касаются внешним образом в точке А. Через точку А проводятся всево??можные прямые, пересекающие окружности еще в двух точках. Найдите множество середин отрезков с концами в этих точках.
Геометрия
Две окружности касаются внешним образом в точке А. Через точку А проводятся всево??можные прямые, пересекающие окружности еще в двух точках. Найдите множество середин отрезков с концами в этих точках.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение смотри в файле
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите слова в два столбика.Выделите окончания.Укажите падеж:Из комнаты,в корзину,около парты,от дачи,елку,на плиту
Математика
Назови дату запуска в нашей стране первого искусственного спутника Земли, если от начала 20 века до этого дня прошло 56лет 9 месяцев и 3дня
Математика