Две окружности касаются внешним образом в точке А. Через точку А проводятся всево??можные прямые, пересекающие окружности еще в двух точках. Найдите множество середин отрезков с концами в этих точках.

Геометрия

Две окружности касаются внешним образом в точке А. Через точку А проводятся всево??можные прямые, пересекающие окружности еще в двух точках. Найдите множество середин отрезков с концами в этих точках.

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