Назови дату запуска в нашей стране первого искусственного спутника земли,если от начала 20 века до этого дня прошло 56 лет 9 месяцев и 3 дня

Математика
Назови дату запуска в нашей стране первого искусственного спутника земли,если от начала 20 века до этого дня прошло 56 лет 9 месяцев и 3 дня
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Гость:
4 октября 1957 года,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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