На сцені співав хор в 2 ряди по 7 дівчат і 6 хлопчиків. Скільки всього дітей у хорі ?

Математика

На сцені співав хор в 2 ряди по 7 дівчат і 6 хлопчиків. Скільки всього дітей у хорі ?

Автор: Гость