На сцені співав хор в 2 ряди по 7 дівчат і 6 хлопчиків. Скільки всього дітей у хорі ?
Математика
На сцені співав хор в 2 ряди по 7 дівчат і 6 хлопчиків. Скільки всього дітей у хорі ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+7=13 детей в ряду 13*2=26 всего детей пело в хоре
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