Даны прямая m и на ней точки А и В. Проводятся всевозможные пары окружностей, котор??е касаются друг-друга и касаются прямой m в точках А и В. Найдите множество всех точек касания таких окружностей.

Геометрия

Даны прямая m и на ней точки А и В. Проводятся всевозможные пары окружностей, котор??е касаются друг-друга и касаются прямой m в точках А и В. Найдите множество всех точек касания таких окружностей.

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