Выполнить фонетический разбор слова слеза
Русский язык
Выполнить фонетический разбор слова слеза
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Слеза Сле-за 2 слога С - [c] - согласный, глухой, твердый, парный Л - [л'] - согласный, звонкий, мягкий, непарный е - [и] - гласный, безударный з - [з] - согласный, звонкий, твердый, парный а - [a] - гласный, ударный 5 букв, 5 звуков
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