Выполнить фонетический разбор слова слеза

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Выполнить фонетический разбор слова слеза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слеза Сле-за     2 слога С - [c] - согласный, глухой, твердый, парный Л -  [л'] - согласный, звонкий, мягкий, непарный е - [и] - гласный, безударный з - [з] - согласный, звонкий, твердый, парный а - [a] - гласный, ударный 5 букв, 5 звуков
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