9x²-10a³+6ax-15ax² срочно решите,пожалуйста

Математика
9x²-10a³+6ax-15ax² срочно решите,пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=(9х2-15ах2)-(10а3-6ах)=3х2(3-5а)-2а(5а2-3х)= а дальше не знаю.....
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