Пожалуйста помогите. На фабрике сшили 56 курток для девочек и 75 курток для мальчиков.Расход ткани на каждую куртку был одинаковым.При этом на все куртки для мальчиков понадобилось на 57 м ткани больше,чем на все куртки для дев...
Математика
Пожалуйста помогите. На фабрике сшили 56 курток для девочек и 75 курток для мальчиков.Расход ткани на каждую куртку был одинаковым.При этом на все куртки для мальчиков понадобилось на 57 м ткани больше,чем на все куртки для девосек.Сколько ткани пошло га куртки для девочек и сколько-для мальчтков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-расход на каждую куртку 1)75х-56х=57 19х=57 х=3 2)3*56=168-расход на куртки для девочек. 3)3*75=225-расход на куртки для мальчиков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Написать сочинение по английскому языку. Тема: мои домашние обязанности. Минимум 5 предложений. Заранее спасибо!
Математика
Первый рабочий изготовил 40 деталей на 2 часа быстрее второго. За сколько часов вто??ой рабочий изготовит 60 деталей, если, работая вместе, они изг...