Пожалуйста помогите. На фабрике сшили 56 курток для девочек и 75 курток для мальчиков.Расход ткани на каждую куртку был одинаковым.При этом на все куртки для мальчиков понадобилось на 57 м ткани больше,чем на все куртки для дев...

Математика

Пожалуйста помогите. На фабрике сшили 56 курток для девочек и 75 курток для мальчиков.Расход ткани на каждую куртку был одинаковым.При этом на все куртки для мальчиков понадобилось на 57 м ткани больше,чем на все куртки для девосек.Сколько ткани пошло га куртки для девочек и сколько-для мальчтков?

Автор: Гость