Треугольник ABC-равносторонний со стороной 3√3.Найдите радиус описанной вокруг него окружности.

Геометрия
Треугольник ABC-равносторонний со стороной 3√3.Найдите радиус описанной вокруг него окружности.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три корня из трёх делить на два??
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!!!!!!!МНОГО БАЛОВ Вспомните слова с приставками контр-,анти-,гипер-,нео-,ультра-,суффиксами -изм, -ист, -изаци(я), -ци(я) , корням...
Ответить
Русский язык
Что значит причасный оборот
Ответить
Алгебра
Помогите, с алгеброй нужно: Нарисуйте по клетками угол равен 45 градусов !! Помогите плис :-)
Ответить
Українська мова
Звукобуквенний аналіз слова гості
Ответить
Русский язык
Здравствуйте! Помогите найти однокоренные слова, выделить корень . Найти слова с нулевым окончанием. Спасибо!
Ответить