Треугольник ABC-равносторонний со стороной 3√3.Найдите радиус описанной вокруг него окружности.
Геометрия
Треугольник ABC-равносторонний со стороной 3√3.Найдите радиус описанной вокруг него окружности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три корня из трёх делить на два??
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