Рассказ по Бразилии 10 предложений

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Бразилия расположена в бассейне реки Амазонка.На равнинном Востоке.На Бразильском Плоскогорье.Она граничит с 10-ми странами:Уругвая,Аргентина,Парагвай,Боливия,Перу,Колумбия,Венесуэла,Гайана,Суринам,Гвиана.Природные зоны:Влажные леса тропического и субтропического пояса.Численность населения:199,3 млн.чел.Разводят крупно рогатый скот.Электричество получают на Гидроэлектростанциях,На Тепловых и Атомных.Выращивают кофе,хлопок,кукурузу,цитрусовое и сахарный тростник.