Пакет сока стоит 32 рубля . какое количество пакетов сока можно купить на 100 рублей
Математика
Пакет сока стоит 32 рубля . какое количество пакетов сока можно купить на 100 рублей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32*3 = 96 рублей 3 пакета
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