Запишите слова в два столбика.Выделите окончания.Укажите падеж:Из комнаты,в корзину,около парты,от дачи,елку,на плиту
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Запишите слова в два столбика.Выделите окончания.Укажите падеж:Из комнаты,в корзину,около парты,от дачи,елку,на плиту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик , родительный падеж : из комнатЫ , около партЫ ,от дачИ 2 столбик , винительный падеж : в корзинУ , на плитУ Большими буквами - окончания
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