Почему конь, конюх, конюшня в настоящее время нельзя считать однокоренными словами

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Почему конь, конюх, конюшня в настоящее время нельзя считать однокоренными словами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что конь: Конь - это домашнее животное, млекопитающее и травоядное.  Конюх - это человек который ухаживает за лошадьми Конюшня - это то место в котором обитают (живут) лошади.
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