Назови сказанного персонажа из этого текста Богатырский хлеб

Литература
Назови сказанного персонажа из этого текста Богатырский хлеб
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Гость:
Pliz po english pliz pliz
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