Помогите срочно найдите НОД 847 и НОК 405;847
Математика
Помогите срочно найдите НОД 847 и НОК 405;847
Ответ(ы) на вопрос:
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Д(405): 1,3, 5, 9, 15, 27, 45, 81, 135, 405 Д(847): 1,7,11,77,121,847 нод(405;847)=1 нок (405;847)=405*847= 343035
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