Прочитай стихи Т.Голуб 《Я копаю》Напиши рассказ о том, как ты помогаеш старшим.
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Прочитай стихи Т.Голуб 《Я копаю》Напиши рассказ о том, как ты помогаеш старшим.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я всегда помогаю старшим. Дома делаю уборку: подметаю, вытераю пыль с полок, мою посуду и выношу мусор. Летом, когда мы живем на даче я помогаю деду красить забор, ровнять плитку после зимы и собирать вредных жуков. Я так же помогаю бабушке: сажаю цветы, поливаю растения и хожу в лес за ягодами
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