Прочитай стихи Т.Голуб 《Я копаю》Напиши рассказ о том, как ты помогаеш старшим.

Гость: Гость:

Я всегда помогаю старшим. Дома делаю уборку: подметаю, вытераю пыль с полок, мою посуду и выношу мусор. Летом, когда мы живем на даче я помогаю деду красить забор, ровнять плитку после зимы и собирать вредных жуков. Я так же помогаю бабушке: сажаю цветы, поливаю растения и хожу в лес за ягодами