Решите уравнение: 3х(х -8) –3х2 –32=40

Гость: Гость:

1) раскроем скобки 3х²-24х-3х²(надеюсь я правильно поняла и это квадрат) -32= 40 3х² сокращается -24х= 72 ( с переменными в одну бес переменных в другую) умножим на - 1 24х=-72 х=3